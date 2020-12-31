Marmara Belediyesi’nde en düşük maaş 3 bin 150 lira

Marmara Belediyesi’nde 2021 yılında en düşük maaşın 3 bin 150 lira olacağı açıklandı.

Marmara Belediye Başkanlığı ile Hizmet-İş Sendikası arasında, belediyede taşeron olarak çalışanların yanı sıra kadroya geçen 49 işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmeleri mutlu sonla bitti. Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin olumlu sonuçlanmasının ardından konuyla ilgili bilgi veren Marmara Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, Hizmet-İş Sendikası ile toplam 49 işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde varılan mutabakata göre işçinin 3 bin 150 lira net maaş alacağını duyurdu. Maddi olsun, manevi olsun belediye personelinin her zaman yanında olduklarını ve yanında olmaya da devam edeceklerini belirten Başkan Aksoy, “Çalışma hayatında emeğe büyük saygı ve alın terine önem veriyoruz. İşveren emanetçidir, mülkün, rızkın sahibi Cenab-ı Allah’tır ve Peygamberimiz Hz. Muhammed ’işçinin hakkını alın teri kurumadan ödeyiniz’ diye buyurmuştur. Biz yöneticiler de personelimizin hakkını alın teri kurumadan ödemeyi bir görev biliyoruz. Aldığımız bu karar tüm personelimize hayırlı, uğurlu olsun" diye konuştu.