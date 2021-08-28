Marmara Adasının yok olan üzüm bağları yeniden kurulacak

Marmara Adası’nda uzun yıllardır yok olan üzüm üretimiyle ilgili Milli Koleksiyon Bağı’nda yer almayan türlerin tespiti için uzmanlar ada da çalışma yaptılar.

Marmara ilçesi kırsal Çınarlı Mahallesi’nde faaliyete gösteren, Galimi Çınarlı Kırsal Kalkınma ve Turizm Derneği’nin daveti üzerine Tekirdağ Bağcılık Enstitüsü uzmanları Çınarlı’ya gelerek mahalle içinde ve artık yok olan eski bağ yerlerinde incelemelerde bulundu.

Gerçekleşen davetle; Marmara Adası’nda uzun yıllardır yok olan üzüm üretimiyle ilgili Milli Koleksiyon Bağı’nda yer almayan türlerin tespiti amaçlanıyor. Galimi Çınarlı Kırsal Kalkınma ve Turizm Derneği’nin daveti üzerine, Tekirdağ Bağcılık Enstitüsü uzmanları Tamer Uysal, Dr. Serkan Candar ve Tezcan Alço, kırsal Çınarlı Mahallesi içindeki ve eski bağ yerlerindeki üzümleri incelemek üzere 23 Ağustos’ta Marmara Adası Çınarlı mahallesine geldiler. Saha araştırmasına Marmara Tarım İlçe Müdürü Elif Aslan ve bir şarapçılık firması yetkilisi Gamze Sezer eşlik etti.

Mahalle içindeki çardakların bir kısmında yapılan incelemede Yediveren, Pembe Çavuş ve İsabella (Sinonim: Kokulu kara, Çilek üzümü) çeşitleri tespit edildi. Asmalarda budanmama, aşırı sulama, ilaçlama eksikliği ve tek çeşit olmadan kaynaklı tozlaşmanın gerçekleşmemesi gerekçeleri ile kalite ve verim kaybı olduğu belirlendi. Çınarlı’nın eski bağ yerlerinde daha önce yerlerini belirlenen asmalar incelendi. Zeytinlik olan ya da atıl kalmış arazilerde Adakarası, Yediveren, Vasilaki ve Kınalı Yapıncak çeşitleri tespit edilirken, dört çeşit ise tanımlanamadı. Asmalardan alınan yaprak örnekleri ve salkım fotoğrafları Milli Koleksiyon Bağı kayıtları ile karşılaştırılmak üzere enstitüye götürüldü. İnceleme sonucu yeni çeşit olmaları durumunda asmalardan çelik alınarak Milli Koleksiyon Bağı’na dikilerek muhafaza altına alınacak.

Uzmanlar, incele sonrası yaptıkları açıklamada; eski bağ yerlerindeki gözlemlerine dayanarak Çınarlı’daki üzüm üretiminin şaraplık amaçlı yapıldığını ve Adanın güneye bakan yamaçlarının üzüm yetiştiriciliği için elverişli olduğunu dile getirdiler.