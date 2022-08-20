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Manyas’ta yerli ürün bollaşınca sebze fiyatlarında düşüş yaşandı

Manyas’ın kırsal mahallelerinde de sebze bollaşınca pazar fiyatlarında da düşüş yaşandı.

BALIKESİR 20.08.2022, 20:51
Manyas’ta yerli ürün bollaşınca sebze fiyatlarında düşüş yaşandı

Manyas’ın kırsal mahallelerinde de sebze bollaşınca pazar fiyatlarında da düşüş yaşandı.

Manyas ilçe pazarında domates, biber, kabak, patlıcan 5-6 TL. arasında, soğan 7 TL. den, satılırken, karpuzun kg. ise 1,5-2 TL. kavun fiyatları ise kilosu 7-8 liradan işlem gördü. Ancak satıcılar kavun ve karpuz da Kg. dan daha çok tane hesabı satışa koydular. Boy ve ağırlığına göre gruplandırılan kavunların tanesi 2-10 TL. arasında satıldı. Şeftali fiyatları 5-10 TL, tüysüz şeftali ise 5- 7 TL., üzüm ise 10-12 lira , kızılcık 20-25 lira arasında satışa sunuldu. Koza fasulye 20-25 TL. dan satılırken, bamya 40 liralık fiyatıyla pazarın en pahalı sebzesi oldu.

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