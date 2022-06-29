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Manyas’ta yaz spor kursları açıldı

Eğitim-Öğretim yılının sona ermesiyle birlikte Manyas’ta yaz spor okulları açıldı.

BALIKESİR 29.06.2022, 17:26
Manyas’ta yaz spor kursları açıldı

Eğitim-Öğretim yılının sona ermesiyle birlikte Manyas’ta yaz spor okulları açıldı.

Manyas Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde açılan kurslara toplam da 65 küçük sporcu stada ve spor salonuna koştular. Manyas Gençlik ve Spor Müdürü Kudret Egen, yaz spor kurslarına güreş branşında 20 sporcunun Hakan Temel ve Hüseyin Gür tarafından, karate branşında 25 kursiyerin Emrehan Eğen, futbol branşında ise 20 sporcunun Nedim Bayraktaroğlu tarafından çalıştırıldığını söyleyerek çocuklara başarı diledi.

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