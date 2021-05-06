Manyas’ta yabani orkideler ormanları süslüyor

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından koruma altına alınan endemik bitkiler arasında yer alan yabani orkideler Manyas’ta ormanları süslüyor.

Dünyada sadece ülkemizde yetişen yabani orkideler bilinçsizce toplandığı için tükenme noktasına geldi ve bu nedenle koruma altına alındı. Endemik bitkiler arasında yer alan yabani orkideler (salep) Manyas’taki ormanlara ayrı bir güzellik katıyor.

Emekli öğretmen Gülay Kurt, tıbbi ve aromatik bilgilerle ilgilendiğini belirterek, "Ormanlık alanlarda tıbbi ve aromatik bitkilerin izini sürerken yabani orkideleri gördüm, Bordosu, sarısı, açık leyla rengi başta olmak üzere altı, yedi çeşidi var. Asıl memleketi Toroslar, Kastamonu gibi dağlık yerlerde fakat bu gittikçe azalıyor, bu ülkemize özgü endemik bir bitki, bu endemik bitkiden salep yapılıyor. Biz bu salebin hemen hemen tamamını dünyaya ihraç ediyoruz. Fakat bu gittikçe azalıyor, salep bunun kökünden yapılıyor, bunların altında iki adet yumru bulunuyor, bu yumruların sürdürülebilir için bir yumru yumurtluyor, ötekini yok ediyor. Çevreci olanlar bunu kökünden çıkarıyor, bir tanesi yine açtıkları çukura yeniden gömüyorlar, sürdürülebilir olsunlar” dedi.

Yabani orkideler bahar aylarıyla birlikte rengarenk görüntüleriyle ormanlara ayrı bir güzellik katıyor.