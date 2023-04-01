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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Bir tarafta bölücülerin yürü Kemal’i var, öte tarafta gel Muharrem bulunuyor, beri taraftakini saymaya gerek bile yok. Tabi bir de ömrünün son 40 yılını belediye başkanı, Başbakan, Cumhurbaşkanı olarak Türkiye’ye adamı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Bay bay Kemal teröristlerle koyun koyunasın, masaya oturdun. Kandil’den selam geliyor beraber yürürüz diyorlar. Yürüyün bakalım nereye kadar yürüyeceksin.”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Biz papatya çayının ne zaman içileceğini de biliriz ama sana da rezene tavsiye ederiz. Onun için kiminle uğraşacağını çok iyi bilmen lazım. Biz eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri diyerek bu yolda yürüdük.”
Manyas’ta traktör devrildi: 1 yaralı
Balıkesir’in Manyas ilçesinde meydana gelen traktör kazasında sürücü ağır yaralandı.
BALIKESİR 01.04.2023, 17:43
Balıkesir’in Manyas ilçesinde meydana gelen traktör kazasında sürücü ağır yaralandı.
Kaza, Manyas’a 2 kilometre uzaklıkta bulunan Kurbağalık mevkisinde meydana geldi. Çiftçilik yapan Cihat Tezel, 10 K 2492 plakalı traktörü ile kırsal Hekim Mahallesi’nden Manyas’a doğru seyrederken, direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole devrildi. Kazayı görenler 112 acil servis ekiplerine haber verdi. Traktörün koltuğunda sıkıştığı anlaşılan talihsiz adam Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralının durumunun ağır olduğunu öğrenildi.