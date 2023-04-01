Manyas’ta traktör devrildi: 1 yaralı

Balıkesir’in Manyas ilçesinde meydana gelen traktör kazasında sürücü ağır yaralandı.

Kaza, Manyas’a 2 kilometre uzaklıkta bulunan Kurbağalık mevkisinde meydana geldi. Çiftçilik yapan Cihat Tezel, 10 K 2492 plakalı traktörü ile kırsal Hekim Mahallesi’nden Manyas’a doğru seyrederken, direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole devrildi. Kazayı görenler 112 acil servis ekiplerine haber verdi. Traktörün koltuğunda sıkıştığı anlaşılan talihsiz adam Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralının durumunun ağır olduğunu öğrenildi.