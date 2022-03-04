Manyas’ta tatbikat gerçeğini aratmadı

1-7 Mart deprem haftası nedeniyle Manyas’taki eğitim kurumlarında da deprem ile yangın ve gaz kaçağı tatbikatları yapıldı.

2022 yılının “Afet Tatbikat Yılı” olarak belirlenmesi ile birlikte deprem haftası nedeniyle ilçe merkezi ile kırsal mahallelerde ki okulların tümünde deprem başta olmak üzere, yangın ve gaz kaçağı ile ilgili tatbikatlar gerçekleştirildi. Hava soğuk olduğundan öğrencilerin üşümemesi nedeniyle yangın tatbikatı sadece sınıflarında nazari olarak yapıldı. İlçe merkez İstiklal İlkokulunda deprem tatbikatı anında neler yapılacağı sınıf öğretmenleri tarafından öğrencilere aktarıldı ve sonrasında siren sesleri ile tatbikat başladı. Binaları 2 dakikada boşaltıp okul bahçesinde toplanan 560 öğrenci, 49 öğretmen ve altı yardımcı personele teşekkür eden İstiklal İlkokulu Müdürü Cumhur Yılmaz teşekkür ederek tatbikatı başarıyla tamamladıklarını söyledi.