Manyas’ta sandık başkanlarına eğitim verildi

14 Mayıs Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçiminde görev yapacak başkan ve memur üyelere eğitim verildi.

14 Mayıs-Pazar Günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimlerinde sandık kurullarında görev alacak olan başkan ve memur üyelere eğitim verildi. Müftülük konferans salonunda Manyas İlçe Seçim Kurulu Müdürü Esra Bükçüoğlu tarafından eğitim verildi. İlçe genelinde 15 bin 170 seçmenin 68 sandıkta oy kullanacağını söyleyen Bükçüoğlu seçimde kullanılacak malzemeler, sandık kurulu üyelerinin görevi, seçimin başlaması ve sona ermesi ile birlikte yapılacak işlerin detayı konusunda uyarılarda bulundu. Bükçüoğlu bu yıl seyyar sandık uygulamasının da olduğunu belirterek bu konunun da gerektiği şekilde yerine getirilmesini vurguladı.