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Manyas’ta polis haftası kutlandı

Polis Teşkilatının kuruluşunun 176. yıl dönümü nedeniyle Manyas’ta sade bir tören gerçekleştirildi.

BALIKESİR 09.04.2021, 12:11
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Manyas’ta polis haftası kutlandı

Polis Teşkilatının kuruluşunun 176. yıl dönümü nedeniyle Manyas’ta sade bir tören gerçekleştirildi.

Manyas Cumhuriyet Meydanında bulunan Atatürk Anıtına İlçe Emniyet Amiri Enes Dündar çelenk sundu, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla tören sona erdi. Çelenk sunma törenine Manyas Kaymakamı Fatih Yıldız, Belediye Başkanı Tancan Barçın, Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Usta, İlçe Jandarma Komutanım Yzb. Erdinç Boztepe ile sınırlı sayıda emniyet mensubu katıldı.
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