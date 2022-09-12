Manyas’ta öğrencilere ders başı yaptı

2022-2023 Eğitim-Öğretim yılının başlaması nedeniyle Manyas Kaymakamı Anadolu Lisesinde ki program yapıldı. Manyas’ta bin 936 öğrenci ders başı yaptı.

Kaymakam Çelik, Manyas’ta temel eğitim de bin 386, orta öğretim de ise 550 öğrenci olmak üzere toplam da bin 936 öğrencinin ders başı yaptığını, temel eğitim de 105, orta öğretim de ise 81 öğretmen olmak üzere 186 öğretmenin görev yapacağını söyledi. Kaymakam Koray Çelik, beraberin de İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Yusuf Yalçın ile Anadolu Lisesinde okulun yöneticileri, öğretmenleri ve öğrencilerle bir toplantı yaparak, yeni eğitim yılının hayırlı olmasını diledi. Yalçın, “İlçemiz il genelinde başarı ortalaması 20 ilçe arasın da 10. sıra da bu sıralamada ki yerimizi daha üst sıralara taşımayı hedeflememiz gerekiyor. Bunu birlikte özveriyle başaracağınıza inanıyorum.“

Manyas’ta üç birinci kademe, dört ikinci kademede toplam 84 derslik bulunduğu ve üç lise de eğitim, öğretim yapılacağı açıklandı.