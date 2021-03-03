Manyas’ta Muhasebe haftası kutlanıyor

Muhasebe haftası nedeniyle Manyas Mal Müdür Vekili Aslı Eren Balıkesir Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Manyas İlçe Temsilcisi Mali Müşavir Metin Erer’i makamında ziyaret etti.

Metin Erer “Geçtiğimiz hafta Vergi haftasıydı biz ilçede ki Mali Müşavir ve muhasebeciler olarak Mal Müdürümüz Aslı hanıma bir kutlama ziyareti gerçekleştirdik. Bugünde kendileri bizim haftamızı kutlama inceliği göstermişler, kendilerine teşekkür ediyorum” dedi. Mali Müşavirlik mesleğinin vazgeçilmez önemini açık bir şekilde gösterdiğini söylerken, hem mükelleflerin varlıklarını koruyabilmeleri hem de kamu finansmanın sağlanması açısından kamu ile işletmeler arasında köprü görevi gördüklerini belirtti.