Manyas’ta maske takmayan 25 vatandaşa ceza yazıldı
MANYAS’TA MASKE TAKMAYAN 25 VATANDAŞA CEZA YAZILDI
Tüm yurtta olduğu gibi Manyas ilçe merkezinde de korona virüs önlemleri kapsamında denetimleri yapıldı. Yapılan denetimler esnasında kurallara uygun maske takmayan 25 kişiye idari para cezası uygulandı.
Manyas Kaymakamı Muhammed Kaya, İlçe Emniyet Amiri Enes Dündar ile emniyet mensuplarının katıldığı denetimlerde kahvehaneler, lokantalar, işyerleri İle Maltepe ve Yenimahalle de cadde ve sokaklar denetlendi. Yapılan denetimler sonrasında maskesi olmayan 25 vatandaşa 900’er lira para cezasının uygulandı. Manyas Kaymakamı Muhammed Kaya "Vatandaşlarımız genel anlamda maske ve sosyal mesafe kurallarına uyuyorlar, Biz yine de maskesini düzgün takmayan ve sosyal mesafeye uymayan vatandaşlarımızı uyardık, maske takmayan vatandaşlarımıza ise gerekli ceza-i müeyyideyi uygulamak zorunda kaldık. Biz ceza yazma taraftarı değiliz, ancak hastalığın yayılmaması için kurallara uyulması gerekiyor" dedi. Denetimlerin gece de devam edeceği açıklandı.
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