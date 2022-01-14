Manyas’ta Keleş güven tazeledi

Manyas Esnaf ve Sanatkârlar Odasının olağan kongresinde Semih Keleş güven tazeledi.

Manyas Belediye Kültür Merkezinde gerçekleştirilen kongrenin divan başkanlığını Balıkesir Esnaf ve Sanatkârlar Birliği Odası Başkanı Fehmi Erdem yaparken, başkan yardımcılığını ise Birlik Yönetim Kurulu başkan Yardımcısı Hayri Özden yaptı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan kongre de Esnaf ve Sanatkârlar Odasının yönetim ve denetim kurulu raporları ile hesapları okunup üyeler tarafından ibra edildi. Daha sonra ise seçimlere geçildi. 2002 yılından beri Manyas Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı olarak görev yapan Semih Keleş’in tek liste ile girdiği seçimde güven tazelemiş oldu. Yönetim Kuruluna ise Arda Hakan Göçmez, Erhan Gürer, Erdem Akın, Vakkas Demir, Ergün Akgün ve Hidayet Özdemir seçilirken, Denetim Kuruluna ise Ayşe Aktuğ, Huriye Kutlu ve Kübra Tüfekli seçildi.

Manyas Belediye Başkanı Tancan Barçin, AK Parti İlçe Başkanı Yıldız Barçın, oda başkanları katıldılar. Başkan Semih Keleş, kendisine yeniden görev vererek onurlandıran tüm üyelere teşekkür ederken, bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da esnafın sorunlarıyla yakından ilgilenmeye devam edeceğini söyledi.