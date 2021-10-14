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Manyas’ta Kaymakam Çelik çeltik hasadına katıldı

Manyas Kaymakamı Koray Çelik çeltik hasadına katıldı.

BALIKESİR 14.10.2021, 16:55
Manyas’ta Kaymakam Çelik çeltik hasadına katıldı

Manyas Kaymakamı Koray Çelik çeltik hasadına katıldı.

Manyas İlçe Tarım ve Orman Müdürü Erdal Ok ile birlikte bir işletmeye ait çeltik tarlasında ki hasada katılarak, çeltik hakkında işletme sahibi Zekeriya Dağlı’dan bilgi aldı. Bir süre biçerdöğere binerek hasadı izleyen Kaymakam Koray Çelik “ Çeltik üretimi ilçe tarımında önemli bir yere sahip, seksen bin dekara yakın bir alanda ekimi yapılıyor. Ayni zaman da ilçede ki çeltik komisyonunun başkanı olduğum için çeltik hasadına katıldım ,üreticilerle yaptığım konuşmalar da verimin bu yıl iyi olduğunu belirttiler, bu bizim ve çiftçimiz açısından da sevindirici bir durum, inşallah çiftçimiz emeğinin de karşılığını alır “ dedi. Bu arada çeltik hasadında sona yaklaşıldığı belirtildi.

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