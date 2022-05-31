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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Ne ülkemizde ne meclisimizde ne de sınır hattımızda terörist istemiyoruz."
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Milliyetçi Hareket Partisi muhtemel askeri harekatı bütün varlığı ile desteklemektedir."
Bakan Akar: "Biz herhangi bir şekilde ülkemizin güneyinde, Suriye’nin kuzeyinde teröristlerin varlığını kabul etmiyoruz"
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Terör nereden doğuyorsa, teröristler hunhar saldırılarını nerelerden ikmal ve takviye ediyorsa diyorum ki, oralar meşru hedeftir, caniler temizlenmeli, en başta Tel Rıfat ve Münbiç özgürleştirilmelidir."
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı harekat bölgelerine yönelik terör eylemlerinde bir artış gözlemlenmektedir. Bu çerçevede yeni bir sınır ötesi ve ezici harekat mecburi hale gelmiştir."
Manyas’ta kan bağışına yoğun ilgi
Kızılay mobil kan aracına Manyaslılar yoğun ilgi gösterdiler. Emniyet mensuplarının da kan bağışında bulunduğu Kızılay kan Merkezi mobil aracında ki ekipte Dr. Atakan Genç ve hemşireler görev aldılar. Dr. Atakan Genç, kök hücre örneği vermek isteyen vatandaşların da bu isteklerinin yerine getirildiğini belirterek, vatandaşların ksnver.org internet sitesi üzerinden de kan bağış yapılacağı günleri görebileceğini ve buradan kan bağışlamak isteyenlerin randevu alabileceklerini söyledi. Dr. Genç, nüfusu az olan ilçelere ayda bir kez, kalabalık nüfusa sahip ilçelere ise haftada en az bir kez mobil kan aracının giderek vatandaşların kan bağışlarını kabul ettiğini belirtti.
BALIKESİR 31.05.2022, 10:08
Kızılay mobil kan aracına Manyaslılar yoğun ilgi gösterdiler. Emniyet mensuplarının da kan bağışında bulunduğu Kızılay kan Merkezi mobil aracında ki ekipte Dr. Atakan Genç ve hemşireler görev aldılar. Dr. Atakan Genç, kök hücre örneği vermek isteyen vatandaşların da bu isteklerinin yerine getirildiğini belirterek, vatandaşların ksnver.org internet sitesi üzerinden de kan bağış yapılacağı günleri görebileceğini ve buradan kan bağışlamak isteyenlerin randevu alabileceklerini söyledi. Dr. Genç, nüfusu az olan ilçelere ayda bir kez, kalabalık nüfusa sahip ilçelere ise haftada en az bir kez mobil kan aracının giderek vatandaşların kan bağışlarını kabul ettiğini belirtti.