Manyas’ta kan bağışına yoğun ilgi

Kızılay mobil kan aracına Manyaslılar yoğun ilgi gösterdiler. Emniyet mensuplarının da kan bağışında bulunduğu Kızılay kan Merkezi mobil aracında ki ekipte Dr. Atakan Genç ve hemşireler görev aldılar. Dr. Atakan Genç, kök hücre örneği vermek isteyen vatandaşların da bu isteklerinin yerine getirildiğini belirterek, vatandaşların ksnver.org internet sitesi üzerinden de kan bağış yapılacağı günleri görebileceğini ve buradan kan bağışlamak isteyenlerin randevu alabileceklerini söyledi. Dr. Genç, nüfusu az olan ilçelere ayda bir kez, kalabalık nüfusa sahip ilçelere ise haftada en az bir kez mobil kan aracının giderek vatandaşların kan bağışlarını kabul ettiğini belirtti.