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Manyas’ta jandarmadan kenevir operasyonu

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Manyas İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 2 şahsa kenevir ve kubar esrar operasyonu yapıldı.

BALIKESİR 07.09.2021, 08:38
Manyas’ta jandarmadan kenevir operasyonu

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Manyas İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 2 şahsa kenevir ve kubar esrar operasyonu yapıldı.

Manyas’ın kırsal Haydar Mahallesi Çayboyu Mevkiinde bulunan hazine arazisinde Y.G ve M.E isimli şahısların yasadışı kenevir ekimi yaptıkları ve elde ettikleri kubar esrarları ayni yerde kurutmaya bıraktıkları duyumunu alan Manyas İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu Y.G ve M.E’nin kamu arazisinde kenevir ekimi yaptıkları araziye gelerek bitkilerin bakımlarını yaparlarken suçüstü yakalandı. Şahısların kenevir ekimi yaptıkları bölgede 128 kök kenevir bitkisi ve erik ağaçları kurutulmaya bırakılmış 4 kilo 500 gram kubar esrar maddesinin ele geçirildiği açıklandı. Y.G’nin evinde 30 gr. kubar esrar ele geçirildiği, olayla ilgili olarak Manyas Cumhuriyet Savcılığınca gerekli tahkikata başlandığı öğrenildi.

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