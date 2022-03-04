Manyas’ta ilk yardım kursu açıldı

Manyas’ın kırsal Salur Mahallesi’nde Halk Eğitim Merkezi tarafından ilk yardım kursu açıldı.

Salur Mahallesi Muhtarı Alaattin Öncel’in mahallesinde ilk yardım kursu açılması için Manyas Halk Eğitim Müdürlüğüne yaptığı başvuru üzerine haftada iki gün ve beşer saat olmak üzere toplam da 18 saat sürecek olan kursta acil durumlarda yapılacak ilk müdahaleler konusunda sağlık memuru tarafından nazari ve tatbiki olarak ders veriliyor. Kırsal Salur Mahallesi Muhtarı Alaattin Öncel “Hepimizin başına Allah göstermesin acil durumlar da müdahale etme gereği duyulabilir. Biz de mahalle halkının bu konuda ki isteği üzerine ilk yardım kursu açılmasını istedik. Burada hayati önem taşıyan bilgiler ediniyoruz. Artık her hangi bir acil durumda paniklemeyeceğiz, öğrendiklerimizi tatbik edeceğiz” dedi.