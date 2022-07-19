Manyas’ta ikinci ürün ekimleri başladı

Manyas çiftçisi hububat hasadı sonrası ikinci ürün ekimine başladı. Sulanabilme olanağı olan hububat ekili alanların biçimi ve samanını aldıktan sonra araziye su vererek ikinci ürün ekimlerine hazırlayan çiftçiler, sonrasında silajlık mısır ve fasulye ekimi yapıyor.

Manyas Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Danç, “Çiftçi arkadaşlarımız eğer ikinci ürün ekeceklerse ekinini biçtirip, samanını bir an önce tarladan kaldırıyor. Bu şekilde hemen her yıl yaklaşık 20 bin dekar alanda ikinci ürün ekimi yapılmaktadır. Çiftçilerimiz slajlık mısır üretimiyle hayvanlarının yem desteğine katkı sağlarlarken, fasulyeyi de kurutarak pazarlama yöntemini seçiyorlar. Ağırlıklı olarak kazak fasulyesi veya farklı tohum çeşitleri ekerek, yeşil fasulye olarak satıyorlar. Tabi bu ekimleri yapabilmeler için arazinin sulanma olanağına sahip olması gerekiyor” dedi.