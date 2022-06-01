Manyas’ta hayat boyu öğrenme haftası başladı

Hayat Boyu Öğrenme Haftası Manyas İstiklal İlkokulu bahçesinde başladı.

Hafta dolayısıyla ilçe genelinde ki okullar, Halk Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik Merkezi Müdürlüğü okulun bahçesinde açtıkları stantlar da okullarının tanıtımını yaparlarken, yıl içinde ürettikleri ürünleri sergilediler. Halk Eğitim Müdürlüğünün 34 farklı alanlarda 76 kurs açtığını, kurslar da 23 öğretmen ve 11 usta öğreticinin görev yaptığı belirtilirken, kurslara bin 313 kişi başvurduğu, 547 kursiyerin belge almaya hak kazandığı açıklandı. Salur MTAL Müdür Yardımcısı Bülent Yaldız Okulu ve bölümleri hakkında bilgi verdi. MTAL öğrencilerinin müzik sunumu, sonrası, Nene Hatun Anaokulu ve Atatürk Ortaokulu halk oyunları ekiplerinin gösterileri yer aldı.

Etkinlikte Manyas Anadolu Lisesi, İHL ve Ortaokulu, Atatürk Orta Okulu, Kızıksa İlk ve ortaokulu, Şevketiye İlkokulu, Akçaova Ortaokulu, Halk eğitim Müdürlüğü ve Gençlik Merkez stantları ilçe protokolü tarafından ziyaret edilerek, öğrenciler ve öğretmenleri okulları ve sergiledikleri ürünler hakkında bilgi verdiler. Hayat Boyu Öğrenme Haftasına Manyas Belediye Başkan Yardımcısı Zerrin Tok, İlçe Jandarma Komutanı Ütğm. Mevlüd Taş, Tapu Müdürü İhsan Koyun, Milli Eğitim Müdürü Yüksel Demir, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldılar.