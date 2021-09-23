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Manyas’ta halk toplantısı yapıldı

Manyas Kaymakamı Koray Çelik başkanlığında muhtarlar, bürokratlar ve vatandaşların katılımı ile halk toplantısı yapıldı.

BALIKESİR 23.09.2021, 21:02
Manyas’ta halk toplantısı yapıldı

Manyas Kaymakamı Koray Çelik başkanlığında muhtarlar, bürokratlar ve vatandaşların katılımı ile halk toplantısı yapıldı.

Manyas Meslek Yüksek Okulu konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıya Belediye Başkanı Tancan Barçin, kamu kurum amirleri, STK ile tüm muhtarlar katıldılar. Katılan tüm konuklardan kapıda HES kodunun sorgulandığı toplantıda muhtarlar mahalleleriyle ilgili sıkıntıları iletirken, Kaymakam Koray Çelik ise Manyas’ın bir marka şehir olduğunu, bu marka değerinin başında ise Kuşcenneti ve coğrafi işarete sahip Manyas Kelle peynirinin başta geldiğini belirterek “Bunları tanıtmamız gerekiyor, kadın girişimcilerden oluşan bir kooperatif ile kelle peyniri kendi olanakları ile yapılabilir ve yöresel tat olarak ülke çapında değerlendirilir, bu şekilde istihdam alanı açılır. Bizler Manyaslıyız ve Manyas’a borcumuz var. Ben tüm çabalarımı bu ilçe için harcayacağım, sizleri de, müteşebbislerimizi de yanımda görmek istiyorum. Burada ki sorunların da kesinlikle takipçisi olacağım. Ayrıca ilçe de ev kiralarının yüksek tutulmaması gerektiğini aksi halde üniversite öğrencileri ile memurların çevre ilçelere kaçtıklarını bunun önüne geçilmesi gerektiğini söylerken, öğrenciler için sosyal aktivitelerinin gerçekleştirebilecekleri alanların oluşturulmasını istedi."

Belediye Başkanı Tancan Barçin ise pandemi nedeniyle iki yıldır kira alamadıklarını bu nedenle zor bir süreç geçirdiklerini belirterek, gelecek yıl yarım kalan alt yapı çalışmalarının önümüz de ki yıl telafi edileceğini, kırsalda söz verdikleri kimsenin ayağına çamur değmeyeceği sözünün gerçekleşeceğini belirtirken, yeni düğün salonunun yanına sosyal aktivitelerin yapılacağı alanlar oluşturacaklarını açıkladı.

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