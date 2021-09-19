Manyas’ta Gaziler Günü Kutlandı

Gaziler Günü Balıkesir’in Manyas ilçesinde de törenle kutlandı.

Başkomutan Mustafa Kemal Paşa’ya TBMM tarafından Mareşal ve Gazi unvanının verildiği tarih olan 19-Eylül Gaziler Günü nedeniyle Manyas Cumhuriyet Meydanında ki Atatürk Anıtına çelenk sunumu yapıldı, akabinde saygı duruşu ve İstiklal Marşımız okundu. Manyas’lı gaziler adına Muharip Gaziler Derneği ilçe temsilcisi Mustafa Tuna yaptığı konuşma da "Bizler ülkemizin bölünmez bütünlüğü için gerekirse canlarını veren bir milletin evlatlarıyız, gazilik onurumuzdur. Kanla sulanmış bu aziz vatan topraklarında özgürce yaşıyorsak bu başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile Şehit ve Gazilerimizin sayesindedir." Çelenk sunma törenine Manyas Kaymakamı Koray Çelik, Belediye Başkanı Tancan Barçin, gaziler ve ilçe protokolü katıldılar.

Gaziler onuruna Manyas Kaymakamı Çelik tarafından öğle yemeği verildi.