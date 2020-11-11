banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

Son Dakika
Bedeni Çanakkale'de mezarı Yozgat'ta
Bedeni Çanakkale'de mezarı Yozgat'ta
Uyku apnesi koronavirüs tedavisini zorlaştırıyor
Uyku apnesi koronavirüs tedavisini zorlaştırıyor
İzmir'de ilk konteynerler cuma günü kurulacak
İzmir'de ilk konteynerler cuma günü kurulacak
Trabzonspor'dan ayrılmak onlara yaramadı
Trabzonspor'dan ayrılmak onlara yaramadı

Manyas’ta fidanlar toprakla buluştu

MANYAS’TA FİDANLAR TOPRAKLA BULUŞTU

BALIKESİR 11.11.2020, 13:54
2
Manyas’ta fidanlar toprakla buluştu

Tüm yurtta olduğu gibi Manyas ilçesinde de Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından “Geleceğe nefes, Dünya’ya nefes “projesi kapsamında 200 fidan toprakla buluştu.

"Geleceğe nefes, Dünya’ya nefes "projesi kapsamında Manyas’ın kırsal Koçoğlu Mahallesi Derbent mevkiinde kızıl çam, fıstık çamı ve serviden oluşan toplam 200 fidan 20 dekarlık alana dikildi. Kaymakam Kaya yaptığı konuşma da "Allah zaten mülküne bakıyor, biz buralara bakacağız, koruyacağız. Burada ağaçlandırmanın önlemini göstermek için pandemiyi de dikkate alarak, sınırlı sayıda katılımcı sayısını sınırlı tuttuk." Fidan dikim törenine Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Usta ile ilçe protokolü ile öğrenciler katıldılar.
Yorumlar (0)
banner417
15°
parçalı bulutlu
banner378