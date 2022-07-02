banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Kırkpınar’da ortalık bir anda karıştı!
Kırkpınar’da ortalık bir anda karıştı!
Şampiyon sporcular altınla ödüllendirildi
Şampiyon sporcular altınla ödüllendirildi
Beşiktaş’ta Alex Teixeira ile yollar ayrıldı
Beşiktaş’ta Alex Teixeira ile yollar ayrıldı
Abdullah Avcı’dan değişim rüzgarı
Abdullah Avcı’dan değişim rüzgarı

Manyas’ta ev yangını: 2 yaralı

Balıkesir’in Manyas ilçesinde bir evde çıkan yangında 2 kişi yaralandı.

BALIKESİR 02.07.2022, 19:57
Manyas’ta ev yangını: 2 yaralı

Balıkesir’in Manyas ilçesinde bir evde çıkan yangında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Çavuşköy Mahallesi’nde Kudret Gültekin’in (82) evinde elektrik kontağından kaynaklandığı tahmin edilen yangın çıktı. Alevlerin evi sardığı yangına ilk etapta müdahale etmek isteyen ev sahibi Kudret Gültekin ile eşi Hediye Gültekin (80) yaralandı. Dumanları fark eden mahallelinin haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale gelirken, yaralı çift sağlık ekiplerince Manyas Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yorumlar (0)
27°
açık