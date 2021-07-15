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Manyas’ta eller şehitlerimiz için semaya açıldı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Manyas Merkez Çarşı camisinde Kur’an-ı Kerim Tilaveti ve mevlidi Şerif okundu.

BALIKESİR 15.07.2021, 14:42
Manyas’ta eller şehitlerimiz için semaya açıldı
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Manyas Merkez Çarşı camisinde Kur’an-ı Kerim Tilaveti ve mevlidi Şerif okundu.

Manyas Çarşı Camisi İmam-Hatibi Salman Temur ve Hüseyin Altın’ın okudukları Kur’an-ı Kerim tilaveti ve mevlidi-i Şerif sonrası, okunan hatimler ile Şehitlerimiz, hayatta olan ve ebediyete intikal eden gazilerimiz için dua edildi. Merkez Çarşı Camisinde ki etkinliğe Manyas Kaymakamı Koray Çelik, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Kadir Demiröz, Sosyal yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Ahmet Akkoyun ile vatandaşlar katıldı.
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