Manyas’ta eller Mescid-i Aksa’nın kurtuluşu için açıldı

Diyanet İşleri Başkanlığınca ülkedeki tüm camilerde olduğu gibi, Manyas’taki Merkez Camii’nde de Mescid-i Aksa’nın kurtuluşu ve zalimlerin zulümlerinin sona ermesi için salalar okundu ve dualar edildi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş imzasıyla tüm müftülüklere gönderilen Mescid-i Aksa’nın kurtuluşu, zalimlerin zulümlerinin sona ermesi için öğle namazı sonrası salalar okunup, dualar edilmesi ile ilgili gelen yazı üzerine tüm yurtta olduğu gibi Manyas’taki Merkez Çarşı Camisi’nden sala okundu, yine merkezi sistem aracılığıyla tüm kırsal mahallelerdeki camilerde de müezzin tarafından yapılan dualar ve tekbirler yankılandı. Öğle namazı sonrası ise Manyas Müftüsü Ahmet Altacı tarafından dua yaptırıldı. Eller Mescid-i Aksa’nın kurtuluşu ve Müslümanlar üzerinde zalimlerin zulmünün son bulması için açıldı.