Manyas’ta depremzedeler için gıyabi cenaze namazı kılındı

6 Şubat’ta meydana gelen ve ülkemizi yasa boğan deprem de hayatlarını kaybeden vatandaşlarımız için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Tüm yurtta olduğu gibi Manyas’ta bulunan tüm camilerde de deprem de hayatını kaybeden vatandaşlarımız için cuma namazı sonrası cami içerisinde cenaze namazı kılındı. Manyas Merkez Çarşı camisinde cuma namazı öncesi din görevlileri tarafından depremzedeler için Kur’an-ı Kerim okunurken, sonrasında Manyas Müftüsü Abdullah Bostan tarafından cemaatle birlikte depremzedeler için dua edildi. Hutbenin konusu da deprem ve yardımlaşmadan oluştuğu görüldü. Cuma namazı sonrası yine ilçe müftüsü Abdullah Bostan tarafından gıyabi cenaze namazı kıldırıldı ve sonrasında birlikte dua edildi.