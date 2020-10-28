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Manyas’ta Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri başladı

CUMHURİYET BAYRAMI ETKİNLİKLERİ BAŞLADI

BALIKESİR 28.10.2020, 15:01
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Manyas’ta Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri başladı

Manyas ilçesinde Cumhuriyetin 97. yıl dönümü kutlamaları Atatürk Anıtına çelenk sunumu ile başladı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi Atatürk Anıtına çelenk sunumu gerçekleştirildi. Manyas Kaymakamı Muhammed Kaya ve Manyas Belediye Başkanı Tancan Barcin Atatürk Anıtına çelenklerini sunarken, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından tören sona erdi. Çelenk sunma törenine Manyas Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Usta, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Erdinç Boztepe, İlçe Emniyet Amiri Enes Dündar, siyasi parti ve STK başkan ve temsilcileri katıldı. Cumhuriyet Bayramı törenleri 29 Ekim Perşembe günü sabah saat 09.30’da Kaymakam Muhammed Kaya’nın Cumhuriyet Meydanında tebrikleri kabulü ile başlayacak.

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