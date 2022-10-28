Manyas’ta çelenk sunma töreni yapıldı

Cumhuriyetin kuruluşunun 99. yılı nedeniyle Manyas Atatürk heykeline çelenkler sunuldu.

Cumhuriyet Meydanında bulunan Atatürk heykeline Manyas Kaymakamı Koray Çelik ve Belediye Başkanı Tancan Barcin çelenklerini sundular, sonrasında ise saygı duruşu ve İstiklal Marşımız okundu. Çelenk sunma programı sonrasında ise Kaymakam Çelik beraberinde Belediye Başkanı Barcin ile birlikte öğrenciler ile selamlaştılar.