Manyas’ta bin 983 öğrenci yaz tatiline girdi

2021-2022 Eğitim-öğretim yılı Manyas’ta da sona erdi.

Manyas ilçesinde Nene-Hatun Anaokulundan 106 öğrenci, İstiklal, Kızıksa, Şevketiye ilkokullarından 672 öğrenci, Atatürk Ortaokulu ile kırsal Akçaova, Kızıksa ve İmam-Hatip Ortaokullarından ise 626 öğrenci, Anadolu Lisesi, Anadolu İmam-Hatip Lisesi ve Salur Anadolu Mesleki ve Teknik Lisesinden toplam 584 öğrenci olmak üzere toplam da bin 983 öğrenci ile 195 kadrolu ve 28 ücretli öğretmen de yaz tatiline girdiler.

Anadolu İmam-Hatip Lisesinde karne dağıtım törenine katılan Manyas Kaymakamı Koray Çelik ve Milli Eğitim Müdürü Yüksel Demir, öğrencilere yaz tatillerini güzel değerlendirmelerini, zaman buldukça bilgilerini tazelemek için kitap okumalarını isterken, iyi tatiller diledi ve Cumartesi, Pazar günü Üniversite sınavına girecek öğrencilere başarı diledi. Kaymakam Çelik, BİGEP İlçe İyi Uygulama örneği olan “ 30” dakika projesinde okul 1.Gülcan Biçer ile okul 1.si Taha Duman’a ödüllerini verdi.