Manyas’ta aile içi kadına yönelik şiddet konulu toplantı yapıldı

Manyas‘ta Kaymakam Fatih Yıldız başkanlığında aile içi kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı yapıldı.

Aile içi kadına yönelik şiddetle mücadele konulu toplantı Manyas Kaymakamı Fatih Yıldız başkanlığında yapılırken, toplantıya Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Usta, Hakim Sami Sağatçi ile ilgili kurum amirleri katıldılar. Toplantıda Sosyal Hizmetler Uzmanı Rabia İnci görsel bir sunum gerçekleştirirken, sunumda sayılarla kadına şiddet ve bu konuda alınan önlemler ve sayılar belirtildi. Amacın güçlü kadın, güçlü aile ve güçlü toplum olduğunu belirten Kaymakam Yıldız, CİMER’e ve ALO 186’dan daha fazla başvuru yapıldığına vurgu yaparak, nedenini sordu ve KADES programının önemine dikkat çekti.

Manyas Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Usta ise Devletin mağdureye karşı yapılan şiddet karşısında her türlü önlemi aldığını ancak failin kafasında ki şiddet düşüncesinin yok edilmesi gerektiğini ve şiddete başvurmasının kaynağına inilmesinin kadına şiddet olaylarını en aza indireceğine, faile odaklanılması gerektiğini belirtti. Hakim Sami Sağatçi ise evden uzaklaştırma ihlallerinde kolluk kuvvetlerinin tüm evrakları birlikte getirmeleri halinde sorunun daha kısa sürede çözüme ulaşacağını, aksi taktirde yazışmaların zaman alacağını belirtti.