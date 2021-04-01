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Manyas’ta 6 mahallede karantina

Kovid-19 vak’alarının görüldüğü Manyas’ın 6 kırsal mahallesinde hane esaslı karantina kararları alındı.

BALIKESİR 01.04.2021, 14:10
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Manyas’ta 6 mahallede karantina

Kovid-19 vak’alarının görüldüğü Manyas’ın 6 kırsal mahallesinde hane esaslı karantina kararları alındı.

Manyas Kaymakamı Fatih Yıldız başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, kırsal Erecek, Eşen, Haydar, Eskiçatal, Kocagöl ve Akçaova mahallelerinde 22 hanede karantina kararı aldı. Kaymakam Fatih Yıldız, "İsmi geçen kırsal mahallelerimizde Kovid-19 vak&alarının görülmesi ve çok sayıda temaslı bulunması üzerine enfeksiyonun yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması maksadıyla ikinci değerlendirmeye kadar karantina kararı alındı" dedi.

Yıldız, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından karantina kuralları konusunda gerekli takip ve denetimlerinin yapılacağını söyledi.
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