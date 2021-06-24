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Manyas’ta 51 kişiye başarı belgesi

Manyas Kaymakamı Fatih Yıldız tarafından 26 okul yöneticisi 2 öğrenci ve 25 vefa destek ekibinde çalışan personele başarı belgesi verildi.

BALIKESİR 24.06.2021, 13:52
Manyas’ta 51 kişiye başarı belgesi

Manyas Kaymakamı Fatih Yıldız tarafından 26 okul yöneticisi 2 öğrenci ve 25 vefa destek ekibinde çalışan personele başarı belgesi verildi.

2020-2021 eğitim-Öğretim Yılı Başarıyı İzleme ve Geliştirme Projesi (BİGEP ) kapsamında 26 eğitmen ve öğretmen ile 2 öğrenciye, Vefa destek gurubunda görev alan 25 personel Manyas Öğretmenevi toplantı salonunda düzenlenen törenle Kaymakam Fatih Yıldız tarafından ödüllendirildiler. Manyas kaymakamı Fatih Yıldız "Salgın nedeniyle mücadele tedbirleri kapsamında tüm personel adına okul müdürlerimize ve öğrencilerimize ödüllerini vereceğiz. Ben kendilerine gösterdikleri çaba ve başarılarından dolayı teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum."

Tören kapsamında salgın döneminde çalışmalarından dolayı en temiz okul projesi olan TSE tarafından düzenlenen "Okulum temiz "belgeleri de ilgili kurum yöneticilerine Kaymakam Yıldız tarafından verildi.
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