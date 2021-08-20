Manyas’ta 100 bin dekar tarım arazisi sulanıyor

Manyas Sulama Birliği tarafından Manyas Barajı ve Manyas Gölünden 100 bin dekar arazi sulanıyor.

Manyas Barajı sağ sahil ile sol sahilin bir kısmının tarımsal sulamaya açıldığı, Manyas’ın kırsal Mahallelerinden Çamlı ve Tepecik bölgesinde ki hidran ve kanalların sulama alanına açıldığı bunun yanı sıra Bandırma ilçesinin kırsalın Ergili, Aksakal ve Doğa Mahallelerine ise motopomplar yoluyla tarım arazilerine su verildiği belirtildi. Manyas’ta ağırlıklı olarak çeltik ve mısır üretimi yapıldığı ve toplamda 100 bin dekarın ağırlıklı olarak bu iki ürünün oluşturduğu belirlendi.