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Manyaslılar doğalgaz istiyor

Manyaslılar Kültür ve Turizm Derneğinin öncülüğünde bir araya gelen bir grup Manyaslı vatandaş ilçeye henüz doğalgaz gelmemesi üzerine yapacakları girişimleri değerlendirdiler.

BALIKESİR 04.06.2022, 17:51
Manyaslılar doğalgaz istiyor

Manyaslılar Kültür ve Turizm Derneğinin öncülüğünde bir araya gelen bir grup Manyaslı vatandaş ilçeye henüz doğalgaz gelmemesi üzerine yapacakları girişimleri değerlendirdiler.

Manyaslılar Kültür ve Turizm Başkanı Hilal Can Karamehmetoğlu’nun başkanlık ettiği toplantıda doğalgazın ivedilikle Manyas’a gelmesi için ne yapılması gerekiyorsa yapacaklarını söylediler. Karamehmetoğlu “Dernek olarak aldığımız karar gereği geniş katılımlı bir toplantı yapmak istedik, ancak iki muhalif siyasi parti dışında yeterince destek göremedik. Biz de kendi aramız da bir komisyon kurduk, önce toplantımıza katılmayan partileri ziyaret edeceğiz, sonuç alamasak Balıkesir Milletvekillerimizden randevu talep edeceğiz" dedi.

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