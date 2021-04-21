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Manyaslı öğrenciler bilgi yarışmasında il birincisi oldular

Balıkesir İl genelinde 8 Gençlik Merkezinin katıldığı bilgi yarışmasında Manyaslı öğrenciler birinci oldular.

BALIKESİR 21.04.2021, 15:45
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Manyaslı öğrenciler bilgi yarışmasında il birincisi oldular

Balıkesir İl genelinde 8 Gençlik Merkezinin katıldığı bilgi yarışmasında Manyaslı öğrenciler birinci oldular.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından lise öğrencileri arasında düzenlenen bilgi yarışmasında Manyaslı lise öğrencileri Balıkesir’de il birincisi oldular. Balıkesir’de ki sekiz Gençlik Merkezinin katıldığı bilgi yarışması salgın nedeniyle on-line olarak yapıldı. Manyas’ı bilgi yarışmasında Gençlik Merkezine üye olan lise öğrencileri Yusuf Enes İlkbay, Sezai Özbek ve Resul Güngör temsil ettiler. On sorunun yer aldığı yarışmada dokuz doğru cevap veren Manyaslı öğrenciler birinci olurken, Sındırgı Gençlik Merkezi ikinci, Balıkesir Gençlik Merkezinin ise üçüncü olduğu belirtildi. 4.Haziran tarihinde Kocaeli’nde gerçekleştirilecek bölge finalinde Balıkesir’i Manyaslı öğrenciler temsil edeceği açıklandı.
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