Manyaslı gençlerden Afrika’ya su kuyusu

Manyaslı hayırsever gençler Batı Afrika ülkesi Burkina Faso’da su kuyusu açtırdılar.

Manyas’ta Erdinç Karaman ile Ömer Faruk İlbay öncülüğünü yaptıkları ve çevre esnafların da katılımlarıyla topladıkları 25 bin lira ile Batı Afrika’da Burkina Faso’da merkeze 150 km. uzaklıkta bulunan bir köyde su kuyusu açtırdılar. Bir dernek aracılığıyla hayırlı bir işe vesile olmaktan mutlu olduklarını söyleyen Karaman ve İlbay “Sağ olsunlar, genç arkadaşlarımız ve esnaflarımız bize destek vererek su kuyusunun açısına vesile oldular” dediler.