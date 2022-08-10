Manyaslı gençler yaşlı çifti evinde ziyaret etti

Diyanet İşleri Başkanlığının projesi olan "Ulu Çınarlar" Manyas’ta gençlerin yaşlı çifti evinde ziyaret ederek, hayata geçirildi.

Manyas Müftülüğü gönüllü gençlerince gerçekleştirilen proje Müftülük Gençlik Koordinatörü ve manevi rehber Nurgül Çelik ile birlikte Manyas’ın Kulak Mahallesin de Ümmühan Demir (90) ve İsmail Demir (95) çiftini ziyaret ettiler. Diyanet İşleri Başkanlığınca her ay ilçe genelinde bir yaşlı ailenin veya yalnız yaşayan yaşlının ziyaret edileceğini belirten Manyas Müftüsü Abdullah Bostan, proje ile yaşlıların ziyaret edileceğini, büyükleri ve gençleri bir araya getirerek, kuşaklar arasında kaynaşmayı ve kültür alışverişinde bulunmalarını sağlayacaklarını, bu projenin kuşaklar arasında kaynaşmaya vesile olacağına inandığını söyledi.

90 yaşında ki Ümmühan teyze ve 95 yaşında ki İsmail amca ile uzun süre birlikte kalan gönüllü gençler, yaşlı çiftin hayır dualarıyla uğurlandı.