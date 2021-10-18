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Manyas’a yeni savcılar

Manyas ilçesine tayin olan yeni savcılar göreve başladı.

BALIKESİR 18.10.2021, 19:00
Manyas’a yeni savcılar

Manyas ilçesine tayin olan yeni savcılar göreve başladı.

Cumhuriyet savcıları Hüseyin Usta ve Burak Anıl Akyüz’ün son kararname ile başka yerlere tayinlerinin çıkmasının ardından boşalan görevlere Abdurrahim Günaydın ve Yakup Enes Arslan getiridi. Günaydın ve Arslan, ilçeye gelerek görevlerine başladılar.

Cumhuriyet Savcısı Abdurrahim Günaydın 1993 Rize doğumlu. Günaydın evli ve bir çocuk babası. Cumhuriyet Savcısı Yakup Enes Arslan ise 1995 yılı Karaman doğumlu.

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