Manyas ovası tarımsal sulamaya hazır

Manyas Barajından tarımsal sulama yapılan kanallar temizlenerek, sezona hazır hale geldi.

Sulama Birliği tarafından iş makinaları ve traktöre takılan ekipmanlar ile toplamda 26 km. sulama kanalının içlerinde rusabat temizliği yapılıyor. Edinilen bilgilere göre çeltik ekimlerinin başlayacağı Nisan ayının son haftasında Manyas Barajından regülatör kapaklarının açılarak su verilmesi planlanıyor. Geçtiğimiz yıl brüt 153 bin dekar alanda sulamanın gerçekleştirildiği bu yılda bu civarda alanın sulama olanaklarından yararlanmasının beklendiği belirtiliyor. Yetkililer 2014 yılında hizmete giren Manyas Barajının 120 metre kodu ile inşa edildiği, şu anda hizmete girdiği tarihten bu yana ilk defa bu kadar dolu olduğunu, baraj gölünde mevcut suyun 118,5 metre kodunda olduğunu barajın tam dolu olduğunda 428 milyon metreküp su tuttuğunu söylediler. Bilindiği gibi Manyas Barajında elektrik enerjisi de üretiliyor.