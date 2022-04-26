Manyas Muhtarlar Derneğinden iftar

Manyas Muhtarlar Derneği ilçe protokolü, siyasi parti ilçe başkanları, banka ve birliklerin personeline Belediye Atatürk Kültür salonunda bir iftar yemeği verdi.

Yemekte hoş geldiniz konuşması yapan ve katılan konuklara teşekkür eden Muhtarlar Derneği Başkanı Selahattin Örzenek, bundan sonra dernek olarak daha aktif çalışacaklarını ve sosyal projelerde yer alacaklarını söyledi. Daha sonra söz alan Manyas Kaymakamı Koray Çelik “Ramazanın artık sonuna yaklaştığımız bu günler de muhtarlar derneğimizin düzenlediği iftara katılmaktan mutlu olduk. Pandemi nedeniyle bir araya gelememiştik. İnşallah birlik ve beraberliğimizi için bir başlangıç olur. Manyas’ın birliği ve beraberliği için güzel bir başlangıç olur, sizler de bizler gibi 24 saat görevdesiniz. Kıymetli ailelerinizi de alıp buraya gelmişsiniz, ben sizlerden şunu istirham ediyorum, ailelerinize sahip çıkın, bugünkü birlik, beraberliğiniz evlerinizde de devam etsin inşallah, sizlere hayırlı ramazanlar diliyorum.”

Belediye Başkanı Tancan Barçin ise “Ramazan ayı biliyorsunuz, yardımlaşmanın ve paylaşmanın yoğunlukta olduğu bir aydır, değerli muhtarlarımız bizimle yemeklerini paylaştılar, ben kendilerine teşekkür ederim" dedi.

İftar yemeği Manyas Müftüsü Abdullah Bostan’ın yaptığı dua ile sona erdi.