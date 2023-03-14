Manyas Gölü’nde balık avı yasağı yarın başlıyor

Manyas Gölü’nde yarın başlayacak ve 15 Haziran’a kadar sürecek olan av yasağı nedeniyle balıkçılar göldeki ağlarını toplamaya başladı.

Manyas Gölü’nde 15 Haziran’a kadar sürecek olan av yasağı yarın başlıyor. Göldeki ağlarını toplamaya başlayan balıkçılar, Manyas Gölü’nde iki yıldan beri geçim kaynakları olan İsrail sazanına bile hasret kaldıklarını belirterek, bilinçsiz avlanma ve çevresel etkilerin ortadan kaldırılmasını istiyor. Manyas Gölü’nde kırsal Kocagöl, Salur, Kızıksa, Hamamlı ve Bandırma’nın Bereketli ve Gölyaka Su Ürünleri Kooperatiflerine bağlı olarak çalışan 300’ü aşkın balıkçının diğer yıllara göre bu yıl kötü bir sezon geçirdiklerini belirten balıkçılar, balıkların yumurta atma mevsiminde yanlış avlanma olduğunu, yine yumurta atma mevsiminde havaların serin gitmesinden dolayı yumurtaların canlanamadığını bunların balık popülasyonunun azlığına neden olan faktörlerin başında geldiğini öne sürdü. Bu sezon en yoğun olduğu günlerde bile 50-100 kilo balık yakalayabildiklerini dile getiren balıkçılar, “Çoğu arkadaşımız balık olmadığından göle gitmedi başka arayışlara başvurdu. Geçen yıllarda bu rakam kayık başına azami 250-300 kilo balıkla dönüyorduk, tuttuğumuz balık kayıklarımızın mazot parasını karşılamıyor, şimdi çıkardığımız 15-20 kilo balığı da çevre kırsal mahallelerde satarak tüketmeye çalışıyoruz" dedi.

Balıkçılar, balık popülasyonun artması için av yasağına uyulmasını ve gölde kirliliğe yol açan etkenlere son verilmesini istedi.