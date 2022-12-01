Manyas doğalgaza kavuşuyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Balıkesir’in Manyas ilçesinde doğalgaz çalışmalarının bitmesi için talimat verdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Av. Belgin Uygur, milletvekilleri Yavuz Subaşı ve Mustafa Canbey, İl Başkanı Ekrem Başaran, Manyas İlçe Başkanı Yücel Günay, Kadın Kolları İl Başkanı Meral Cengiz, Büyükşehir Belediyesi Koordinatörü İbrahim Koman’ın da hazır bulunduğu ziyarette; Bakan Dönmez, doğalgaz ile ilgili yetkililere gerekli talimatı verdi. 2023 yılı Mart ayı gibi başlayacak doğalgaz çalışmalarından sonra Manyaslı vatandaşların 2023 Aralık ayında doğalgazı kullanmaya başlayacakları bildirildi.