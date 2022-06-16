Manyas Anadolu Lisesi 10. dönem mezunlarını uğurladı

2003-2004 Eğitim-Öğretim yılında açılan Manyas Anadolu Lisesi 10. dönem mezunlarını verdi.

4 şubeden 95 öğrencinin mezun olduğu Manyas Anadolu Lisesinde düzenlenen etkinlik saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Okul Müdürü Hayriye Başaran, öğrencilere bundan sonraki yaşamlarında başarı dilerken “Sizlerin artık okulumuz da son günleri, bundan sonra kimse sizin, kılık, kıyafetinizi sorgulamayacak, neden geç geldiniz demeyecek, temennim istediğiniz alanda kendinizi en güzel şekilde yetiştirir, ülkemiz için iyi birer fert olursunuz” dedi.

Okul bilgi yarışmasında dereceye giren Aydın Sinan, Üzeyir Can Mutlu, Emine Altınbaş ve Sıla Özcan ödüllendirildi. Okul birincisi Yaren Okur yaş kütüğüne plaket çakarken, okul ikincisi Fatmanur Rabia Kabaklar ve üçüncüsü Asuman Akdemir’e Manyas Belediye Başkan Yardımcısı Zerrin Tok tarafından plaketleri verildi.

Okul birincisi Yaren Okur yaptığı konuşma da “Sorumlu vatandaş olmanın yolu, Atalarımızın elleriyle yaptıkları Cumhuriyetimizin değerlerine sahip çıkmaktan geçer.Tam da bu nedenle Manyas Anadolu Lisesi mezunları Atatürk’ün bizlere emanet ettiği Cumhuriyetimizin en önemli koruyucularıyız.” dedi.

12. sınıfların 11. sınıf öğrencilerine bayrak ve flama devri sonrası öğrencilerin sembolik mezuniyet belgeleri verildi. Tören sonrası öğrenciler ve aileleri mezuniyetlerini müzik eşliğinde kutladılar.