Mahkumlara Regaip Gecesi Programı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde İlçe Müftülüğü, Bandırma 1’Nolu T Tipi Kapalı Cezaevi’nde hükümlü ve tutuklulara yönelik mevlit ve konferans programı düzenlendi.

Bandırma İlçe Müftülüğünde görev yapan Manevi Rehberler ve Din Hizmetleri Uzmanı Mümin Çöpür ve İmam Hatip Basri Temel, Müezzin Kayyım Altan Bozkurt ilk olarak Kurum Müdürü Zeki Uzun’u ve 2. Müdürleri ziyaret etti. Ardından tüm kurum personellerin de Regaip Kandil’ini tebrik edip, ikramda bulundu.

Bandırma 1’Nolu T Tipi Kapalı Cezaevi’nde hükümlü ve tutuklulara yönelik Mevlit ve konferans programı düzenlendi.

Şehitlik Camii Müezzin Kayyımı Altan Bozkurt’un Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, Din Hizmetleri Uzmanı Mümin Çöpür ‘ün "Regaip Kandili ve Üç Ayların Önemi" konulu konferansı ile devam etti.

Programda, Çınarlı Şevkiye Camii İmam Hatibi Basri Temel katılımcılara ilahi ve kaside söylerken, hükümlü ve tutuklular tarafından okunan hatimlerin duası yapıldı.

Program ikramla son buldu.