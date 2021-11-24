Mahalleli istedi, Vali kırmadı

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Edremit’te ilçe yatırımlarını inceleme gezisinde, İbrahimce Mahallesi sakinlerinin istediğini kırmadı. Polis noktasına Şehit Polis Memuru Abdülkadir Güngör’ün adının verilmesini olumlu karşıladı.

Vali Hasan Şıldak’ın İbrahimce Mahalle Muhtarlığını ziyaretinde İbrahimce’de yapılacak olan polis noktasına, Şehit P.M Abdülkadir Güngör isminin verilmesini talep eden Muhtar Hüseyin Çanaklı’nın bu isteğini olumlu karşılayan Vali Şıldak, bu konuda gerekenin yapılacağını söyledi.

Başta uyuşturucu kullanımı olmak üzere bazı sosyal ve ekonomik sorunları bulunduğu mahallede ilk kez Vali gören mahalle sakinleri ise büyük memnunluk yaşadılar. Şıldak, İbrahimce’ye her türlü kalıcı hizmet üretmek için heyecanlı olduklarını söyledi.

Aşırı yağmura rağmen mahalle ziyaretini iptal etmeyen Vali Şıldak’ın ziyaretine Kaymakam Ahmet Odabaş, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar ve İl Jandarma Komutanı J.Kd.Alb.Tarık Hekimoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Burak Lehimer, İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Yasin Özer, İlçe Jandarma Komutanı Ömer Koç ve diğer daire amir ve müdürleri katıldı.