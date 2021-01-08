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Mahalle sakinlerinden imece usulü fidan dikimi
Balıkesir’in Bandırma ilçesi Ayyıldız Mahallesi sakinleri 300 fidanı mahallelerine imece usulü ile dikmeye başladı
BALIKESİR 08.01.2021, 10:41
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Balıkesir’in Bandırma ilçesi Ayyıldız Mahallesi sakinleri 300 fidanı mahallelerine imece usulü ile dikmeye başladı
Bandırma’nın Ayyıldız Mahallesi sakinleri Mahalle Muhtarı Ali Derman öncülüğünde mahallenin yol kenarlarına ve boş alanlarına 300 fidanı dikme çalışmalarına başladılar. Muhtar Ali Derman "Pandemi yasakları olduğu günlerinde izinli olarak vatandaşlarımız imece usulü kimi çukur kazıyor kimi ağaç dikiyor. Mahallemizi beton yığını olmaktan kurtarıp yeşillendiriyoruz" dedi .Muhtar Derman, "Genelevin ve çöplüğün mahallemizden kalkması ile Ayyıldız Mahallesi’ni Bandırma’da yeşil alanları bol temiz havası ile örnek bir mahalle yapacağız" derken Mahalle sakinleri yerleşim alanlarının çok katlı olmasını istemediklerini ve mahallelerinin genelde 2-3 katlı binalardan oluşmasından memnun olduklarını belirttiler.
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