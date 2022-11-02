Mahalle Ligi’ne başvurular başladı

“Mahalle Ligi” heyecanı, yeni sezonda da devam edecek. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve paydaşlarının ortaklığında organize edilen “Mahalle Ligi Turnuvaları” için başvurular başladı. 15 Kasım Salı gününe kadar katılmak isteyen çocuklar, başvurularını yapabilecek. Futbolun yanı sıra; basketbol ve voleybol branşlarının da eklendiği “Mahalle Ligi Turnuvaları” 19 Kasım Cumartesi günü yeni sezona merhaba diyecek.

Balıkesir’de “Mahalle Ligi” heyecanı bu sezonda devam edecek. Türkiye’ye örnek bir proje olarak 8 yıldır aralıksız her sezon devam eden ve her geçen yıl geliştirilerek daha fazla çocuğa ulaşan “Mahalle Ligi Turnuvaları” için başvurular başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı himayelerinde; Balıkesir Valiliği, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ortaklığında düzenlenen Mahalle Ligi’nin bu sezon, 20 ilçeden 40 bin çocuğa ulaşması hedefleniyor.

Basketbol ve voleybol branşları da eklendi

Bundan önceki senelerde sadece futbol branşında organize edilen bu yıl ise; futbolun yanında basketbol (3x3) ve voleybol (Mini-Midi) branşlarının da dâhil edildiği Mahalle Ligi Turnuvası’yla birlikte, 20 ilçenin bin 133 mahallesinde yaşayan çocuklara ulaşılacak. Mahalle Ligi dahilinde spor yapmak isteyen çocuklar; 20 ilçe belediyesi, ilçe tertip komiteleri, ilçe gençlik spor müdürlükleri ve okullardan 15 Kasım gününe kadar başvurularını yapabilecekler.

Çocuklar temiz bir oyun ruhu kazanacak

Çocuklara maç yaparken rakip takımlarda olsalar da paylaşmayı, temiz bir oyun ruhu kazandırmayı hedefleyen Mahalle Ligi dahilinde; değerler eğitimi de verilerek müsabakalardan sonra paylaşımda bulunacakları farklı aktivitelerle, aralarındaki bağ kuvvetlendirilecek.

Eğitimde ve gelişimde güvenli alan: mahalle ligi

Geçtiğimiz yıl Amatör Spor Haftası’nda, Balıkesir’de bulunan 317 kulübe toplamda 15 milyon destek sağlayacakları sözünü tutarak desteği veren Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz “Bir zamanlar sokak oyunları ve mahalle dostlukları çocukların gelişiminde ve eğitiminde güvenli alanlar olmuşlarsa da artık değişen modern dünyada bu önem ve hassasiyet yaşanmıyor. Bizler de Mahalle Ligi’ni hayata geçirerek çocuklarımızın gelişimine ve eğitimine katkıda bulunmak istedik. Çocuklarımızın kendilerini rahatça ifade edebilecekleri, meşgale edinebilecekleri ve gelişimine yön verebilecekleri desteğe ihtiyaçları var. Bu da sporla giderilebiliyor.” dedi.

Her yönden gelişimlerine katkı sağlayacak

Mahalle Ligi Turnuvası ile çocukların; kendi ilgi alanlarında ve istekleri doğrultusunda sporla ilgilenip, sağlıklı bir adım atacaklarını söyleyen Başkan Yücel Yılmaz “Takım ruhuyla paylaşmayı ve etkili iletişim kurmayı öğrenecekler, kötü alışkanlıklardan uzak duracaklar. Aynı zamanda ilçeler arası müsabakalarla, belki de daha önce görmedikleri yerleri görecek ve farklı kültüre sahip arkadaşlıklar edinecekler.” diye konuştu.