Mahalle Ligi Sındırgı ayağı son buldu

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından 20 ilçe ve kırsal mahallelerdeki katılımcılar ile kurulan Mahalle Ligi Turnuvası Sındırgı ayağı sona erdi.

Balıkesir Valiliği, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İlçe Belediyeleri, İlçe Müdürlükleri ve Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından yapılan protokolle “ İmkân Bizden Oynamak Sizden “ Mahalle Ligi Futbol Turnuvası Sındırgı ilçesinde 20 Aralık 2022 günü başladı.

5 ayrı kategoride 51 takım, 510 sporcunun katıldığı turnuva 150 maçın ardından sona erdi. Kıran kırana geçen ve dostluğun ön planda olduğu müsabakalar sonucunda Balıkesir genelinde ilçeyi temsil etmeye hak kazanan takımlar belli oldu. Dereceye giren takımlara ödülleri Sındırgı Kaymakamı Zafer Oktay, Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, Sındırgı Milli Eğitim Müdürü Muzaffer Çakır, Sındırgı Gençlik ve Spor müdürü Rahmi Yörük, Sındırgı Orman İşletme Müdürü Erdoğan Demirci tarafından verildi. Dereceye giren takımlar Balıkesir’de yapılacak turnuvada Sındırgı ilçesini temsil etmeye devam edecekler.

Gençlerin kötü alışkanlıklarından uzak tutulması adına bu tür turnuvaların önemli olduğunu belirten Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş: “Gençlerimizin son yıllarda asosyal bir yapıya doğru gitmeleri, birbirlerine olan bu tür müsabakaların eksikliği gençleri maalesef yanlış kötü alışkanlıklara götürebiliyor. Gençlik Spor müdürlüğümüz ve Sındırgı belediyesi, kaymakamlığımız el birliğiyle verildi ve şuanda 5 takımımızı Balıkesir’e yolladık. Bugünde onlara kupalarını verdik. Hepsini tebrik ediyorum kutluyorum harika bir iş çıkardılar İnşallah barış, kardeşlik ve huzur içerisinde Mahalle liginin şampiyonu doğal şehir Sındırgı gençleri olur diyorum kendilerini tebrik ediyorum “ dedi.

Sındırgı Gençlik ve Spor müdürü Rahmi Yörük: “ 5 Kategori vardı. 5 kategoriden bugün minikler, küçükler, yıldızlar, gençler ve büyükler olmak üzere miniklerden Fırtına, küçüklerde Yağcıbedir, yıldızlarda Güneş spor, gençlerde Otomatik Vites ve büyükler kategorisinde Sındırgı Orman birinci olarak bu turnuvayı sona erdirmiş olduk” dedi. Konuşmalarının ardından dereceye giren takımlara ödülleri verilerek tören sona erdi.