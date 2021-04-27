Madra Dağında kekik hasadı başladı

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, bahar yağışlarının bol düşmesi üzerine Madra Dağında kekikler boy verdi. Çok sayıda vatandaş kekik hasadı için Madra Dağı’na tırmanırken, Madra kekiğinin çok şifalı olduğu kaydedildi.

Madra Dağı, baharla birlikte yeşillenirken, dağın eteklerinde de bol miktarda kekik çıktı. Madra eteklerindeki zeytinliklerine giden vatandaşlar da kekik hasadına başladı. Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü ve Gastronomi Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban da, Madra Dağında kekik hasadı yaptı. Bölgede başarılı çalışmalarıyla bilinen ve yaptığı projelerle ses getiren, Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban, gerek bölgenin turistik değer oluşturabilecek ürünleri gerekse oluşturulabilecek gastronomi mantar rotası ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor. İlban,, ‘Madra; gerek flora ve faunası, gerekse yetiştirdiği endemik ve yenilebilir bitki türleri ile fark edilmesi ve değerlendirilmesi gereken kentin nadir güzellikteki yerlerinden birisi. Madra da yağmurlarla birlikte bol bol kekik çıktı. Pek çok vatandaş Madra kekiği topluyor. Ben de ihtiyacım kadar kekik topladım. Bölgeyle kucaklaşan dost canlısı, yardımsever ve misafirperverliği ile ön plana çıkan yerel halkın, Madra’nın gastronomik zenginliği ile birlikte birçok turizm türüne ev sahipliği yapmayı beklediğini görmekteyiz. Gerek trekking, gerek bisiklet turları gerekse de bölgedeki doğal güzellikleri ile seyir alanlarını bünyesinde barındıran yanlarıyla bölgenin tanıtımına fayda sağlayacak. Madra yeterli ilgiyi gördüğü anda Edremit Körfezi için tek başına bir destinasyon ve marka olabilecek bir yerdir. Dolayısıyla Madra’yı yaşamak ve Madra’yı yaşamayı ön plana çıkarmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Madra kekiğinin çok şifalı olduğuna inanıyoruz. Öncelikle Körfez yerli halkını, sonrasında tüm Türkiye’yi bu bakir, keşfedilmeyi bekleyen bölgede huzurlu bir destinasyon deneyimi için bekliyoruz” dedi.