Liseli öğrencilere ’Ekolojik Denge’ dersi

İstanbulluoğlu Sosyal Bilimler Lisesi gençlerine Prof. Dr. Fatih Satıl tarafından doğada ekolojik denge anlatıldı.

Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Satıl Ekolojik Denge ve İnsan Konulu Bilim Söyleşisi Gerçekleştirdi

Bilim Söyleşileri konferansı Prof. Dr. Fatih Satıl tarafından Balıkesir İstanbulluoğlu Sosyal Bilimler Lisesi öğrencilerine yönelik “Ekolojik Denge ve İnsanın” konulu bir söyleşi düzenlendi.

Prof. Dr. Fatih Satıl söyleşi öncesi yaptığı açıklamada; “Bilim ve Toplum Başkanlığı tarafından 2014 yılında başlatılan Bilim Söyleşileri etkinliği ile bilim insanlarını öğrencilerle buluşturularak toplumda bilim farkındalığı ve popüler bilim okuryazarlığını artırmayı hedeflenmektedir” dedi.

Öğrencilerin oldukça ilgisini çeken söyleşi de Prof. Dr. Fatih Satıl; “Doğada; canlı ve cansız varlıkların içinde bulunduğu ekosistemlerin birbiri ile sıkı ilişkiler içindedirler. Bir sistemlerde meydana gelen bozulmalar yeryüzündeki tüm ekolojik dengeyi de etkilemektedir. Yeryüzü ve gökyüzündeki canlı cansız bütün varlıklar belli bir ölçü ve dengede oluşmuştur. İnsanın bulaşık eli karışmadığı sürece ekolojik dengede bir bozulma olmaz. Bu nedenle insanın çevre ve tabiattan faydalanma esnasında, bu ölçü ve dengeyi bozmaması gerekir. Aksi takdirde bu kötü davranışları sebebiyle yeryüzünde bozulmalar ortaya çıkacak ve bu yaptıklarının kötü sonuçlarına katlanmak zorunda kalacaktır.” şeklinde açıklamalar yaptı.

Prof Satıl konuşmasını, doğal dengenin korunması için yaşarken herkesin neyi ne kadar tükettiğine dikkat etmesi gerektiğini vurguladı. Bunun için az tüketmeliyiz, yeniden kullanıma ve geri dönüşüme önem vermeliyiz diyerek tamamladı.

Etkinlik sonunda, okul müdürü Yaşar Karaoğlan Prof. Dr. Fatih Satıl’a teşekkür belgesi verirken öğrenciler de Fatih Satıl adına TEMA’ya üç fidan bağışladıkları sertifikaları takdim ettiler. Etkinlik fotoğraf çekimi ile son buldu.